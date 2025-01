Basket, in serie C continua la serie negativa del CUS Pisa a Sansepolcro

Pisa, 26 gennaio 2025 – Ancora una prova sfortunata per il Cosmocare CUS Pisa, che perde di misura a Sansepolcro, nella seconda giornata di ritorno del campionato di serie C, contro la diretta concorrente Dukes Romolini. Di fronte ad una squadra molto dotata fisicamente, in grado di vincere le ultime tre gare e relegare il CUS Cosmocare all’ultimo posto in classifica, gli uomini di Scocchera hanno giocato alla pari per tutta la prima frazione, hanno avuto un black-out temporaneo nel terzo parziale, per poi rifarsi sotto e mettere la freccia nell’ultimo, in cui il match si è deciso nei secondi conclusivi.

LA CRONACA – Contro un quintetto molto alto ed atletico, ulteriormente potenziato dal neo acquisto Radchenko, di oltre due metri, gli universitari iniziano bene (0-9) e chiudono il primo periodo in vantaggio per 20-25. Nel secondo i padroni di casa si rifanno sotto, con un parziale di 12-3, riuscendo a limare il vantaggio pisano, con le due squadre al riposo in sostanziale parità (42-43). In avvio di ripresa, le due compagini sbagliano molto, il punteggio ristagna, il CUS segna con Burgalassi e Giannelli, ma dopo un time out Sansepolcro mette a segno un 10-0 (2 tiri e 2 triple), che volge ai padroni di casa l’inerzia del match, nonostante un lieve recupero dei gialloblù, alla fine del terzo periodo (60-56). Nel quarto, due triple di Ciano, una di Spagnolli, seguita da un bel tap in, proiettano in vantaggio il CUS ed il match si fa punto a punto, con Carpitelli, Cecconi e Spagnolli che segnano gli ultimi canestri. Sul 74-73, a 4” dalla fine, i gialloblù provano il fallo tattico, ma Radchenko segna con freddezza 2/2 e Sansepolcro si porta sul 76-73. Dopo un time out, allo scadere, Burgalassi tenta da quasi metà campo la tripla dell’overtime, che però non entra, condannando definitivamente gli universitari.

Dukes Sansepolcro-CUS Pisa Cosmocare 76-73

Parziali: 20-25, 22-18, 18-13, 14-17

Romolini Dukes Sansepolcro: Bassetti 11, Spillantini 24, Santiago 11, Menichetti, Calzini 3, Beccafichi, Meshvildishvili, Hassan 11, Della Mora 4, Radchenko 12. All.: Bartolini.

Cosmocare CUS Pisa: Ciano 9, Burgalassi 15, Cosci, Colombini, Cecconi 5, Corbic, Spagnolli 13, Giannelli 11, Apolloni 2, Carpitelli 12, Quarta 6. All.: Scocchera.