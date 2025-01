"Prestazione eccellente in difesa e muovendo la palla in attacco"

La Sella vince ancora, si stacca dal penultimo posto e si piazza di prepotenza nella griglia di squadre in corsa per la salvezza diretta. Il tris tanto cercato, voluto e atteso dai biancorossi, è meritatamente arrivato, dopo una partita autoritaria su uno dei campi più ostici del momento, dove Torino, nelle scorse settimane, era stata in grado di tramortire Nardò e Orzinuovi. E allora che festa sia, almeno per una notte, perché già da oggi bisognerà cominciare a pensare a Rieti, di scena mercoledì alla Baltur Arena. "Siamo molto soddisfatti, in primis per noi stessi e ancor più per Renato (Nicolai, attuale gm della Sella), che teneva particolarmente a questa partita, avendo lavorato a Torino per 6 anni – esordisce così il coach, disteso finalmente in volto dopo settimane ad alta tensione, dedicando la vittoria al dirigente –. Dal punto di vista tecnico abbiamo fatto una partita eccellente sia a livello difensivo, contenendo la loro pericolosità, che offensivo, muovendo molto bene la palla, tant’è che se non sbaglio eravamo a 14 assist all’intervallo. Siamo anche stati bravi costruirci grandi vantaggi attaccando i pick and roll, situazione che ci ha permesso di creare tiri ad alta percentuale, che stasera abbiamo segnato". In chiusura, un pensiero sui singoli, in particolare capitan Delfino, out da fine ottobre e rientrato ieri in pista. "Siamo tornati finalmente ad avere a disposizione Carlos, un’assenza che per noi era stata molto pesante in questi mesi: avete visto quanto lui sia determinante per noi. E ringrazio Vittorio Nobile, che è sceso in campo con 39 di febbre e quindi aveva meno energie da spendere. Successo facile? Quello che può sembrare facile lo è stato perché stasera la squadra è stata bravissima".

g.p.