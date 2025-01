Basket b nazionale. Andrea Costa, modifiche per il match della Befana

L’Up Andrea Costa informa i propri tifosi di alcune modifiche riguardanti la vendita dei posti disponibili al PalaDozza per la partita di Lunedì 6 gennaio contro la Paffoni Fulgor Omegna. Per gli abbonamenti Parterre Rosso e Parterre Blu saranno disponibili le poltronissime, il cui accesso è esattamente davanti all’ingresso Azzarita dal quale, ricordiamo, entreranno tutti i tifosi.

Lo stesso ingresso è riservato anche ai Parterre Giallo i quali, però, avranno altri posti dedicati nel parterre per i quali invitiamo a seguire le istruzioni della sicurezza presente al palazzetto.

Di conseguenza i 70 parterre disponibili a 20 euro saranno dietro al canestro.

Non cambia nulla invece per i posti in Tribuna Azzarita e Curva Schull, in vendita al prezzo di 10 euro, mentre i ragazzi fino a 12 anni entreranno gratis.

Il costo dei biglietti per il settore ospiti è invce di 15 euro.