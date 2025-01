Basket B Nazionale. Chiusi da sballo. Tutta la felicità di coach Zanco

Settima vittoria consecutiva per i Bulls, inarrestabili anche a Caserta: "Forse siamo stati anche un pizzico fortunati perché abbiamo trovato Caserta con alcuni problemi fisici, come era accaduto anche all’andata – dice coach Zanco –. Siamo stati bravi nei quaranta minuti a continuare a giocare insieme e soprattutto portare la palla vicino al canestro dove, onestamente, abbiamo fatto la differenza perché le percentuali di tiro sono state basse per entrambe. La differenza l’ha fatta il modo in cui siamo riusciti ad attaccare il pitturato. Siamo in un momento positivo, abbiamo tenuto Jesi, Piombino e Caserta sotto i sessanta punti in tre partite consecutive. Se la nostra difesa continua ad essere questa possiamo andare avanti bene e giocarci le partite in questo modo anche nelle giornate in cui riusciamo meno al tiro". Nessuno in questo momento della stagione sta meglio dei Bulls: "Cerco di rimanere il più umile possibile perché comunque anche in questa giornata alcune delle squadre sotto di noi hanno ottenuto vittorie importanti – ha sottolineato Zanco –. Dopo sette vittorie consecutive possiamo pensare a qualcos’altro però prima di tutto otteniamo la salvezza quanto prima e poi alzeremo eventualmente la testa. Abbiamo cambiato tanto durante la stagione. Il nostro straniero è arrivato due giorni prima dell’esordio, abbiamo perso Sacchettini sostituendolo quasi due mesi dopo. Abbiamo tanti giocatori giovani che chiaramente all’inizio facevano più fatica. Adesso stiamo cogliendo i frutti del lavoro e speriamo di continuare così".