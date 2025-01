Basket B Nazionale. Chiusi senza freni. Assalto a Piombino per il sesto acuto

A distanza di poco più di un mese dalla partita di andata (era il 15 dicembre) la San Giobbe prepara la sfida di ritorno contro Piombino. È un incontro fra due formazioni che stanno vivendo un periodo nettamente diverso; i Bulls sono l’unica squadra del campionato di serie B, considerando anche l’altro girone, che vanta un bilancio di cinque vittorie e nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite; Piombino invece è reduce da cinque sconfitte consecutive e sette nelle ultime otto gare, tra cui appunto la partita di andata nella quale Renzi e compagni si imposero per 78-73.

Dopo due trasferte consecutive, entrambe vittoriose, San Giobbe torna davanti al pubblico amico per provare ad allungare la striscia di successi e continuare a scalare posizioni in classifica. Adesso è al nono posto, in piena zona play-in, cioè quella parte di classifica in cui ci si giocherà in due gare secche la possibilità di accedere ai playoff.

È già iniziata su Vivaticket la prevendita dei biglietti per la gara contro Basket Golfo Piombino, mentre la biglietteria dell’Estra Forum sarà aperta domenica dalle 16 fino alla palla a due.