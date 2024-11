Basket B Nazionale: coach Angori ripensa al derby perso con Faenza. "Andrea Costa, chiedo scusa. É stata colpa mia l’espulsione»

Due ko di fila, con Vicenza e Faenza, e un derby alle porte. L’Andrea Costa cerca di voltare pagina dopo le ultime due sconfitte, dopo due partite durissime e a tratti anche nervose. Su tutte quella con Faenza, segnata anche dall’espulsione del coach Matteo Angori per proteste, chiamato ora a voltare pagina in vista di domenica. "Mi scuso con i ragazzi e il club per la mia espulsione ma purtroppo la tensione era tanta. Il motivo? Ho protestato su una situazione di bump su un blocco cieco di Vico che per me era fallo ma, ripeto, sbagliando. Un gesto preso dalla foga che non deve capitare e sicuramente anche io devo essere più bravo in quei momenti a gestire la tensione" si scusa il coach che poi torna sulla gara con i Blacks. "Abbiamo fatto tre quarti di grandissima qualità contro una squadra che in certi spot ha molta più esperienza di noi. Nell’ultimo quarto non potevamo fare di più. Dispiace per i ragazzi che hanno fatto quanto abbiamo preparato in pochi giorni: abbiamo mosso benissimo la palla, spesso trovato tiri aperti, coinvolto i lunghi, ma le percentuali non sono state buone. Non è una situazione sotto il nostro controllo ma dobbiamo continuare a tirare con fiducia e ritorneremo alle medie delle prime partite". Da ritrovare due elementi come Fazzi e Toniato, apparsi in difficoltà nelle ultime uscite. "Abbiamo tutti fiducia in Luca Fazzi, ma ricordiamo che viene da un infortunio importante e ha giocato la quinta partita in 13 giorni e ci stanno quindi alti e bassi. Fortunatamente fino a gennaio non avremo più infrasettimanali e così potremo lavorare bene noi e lui. Toniato? Dovremo trovare situazioni per coinvolgerlo di più, ma anche lui viene da due settimane con piccoli problemi alla schiena".

E l’Up guarda al derby di domenica. "Ringrazio i tifosi venuti in massa a sostenerci e per gli appalusi a fine gara ai ragazzi – chiude Angori – e li aspettiamo tutti alla prossima".

Prevendita derby. Oggi, dalle 18 alle 19, da Evoluzione Negozio (via Emilia 28) sarà possibile acquistare gli ultimi tagliandi in vendita al prezzo di: biglietto intero 20 euro, ridotto (10-18 anni compresi) 10 euro.

l. m.