Basket B Nazionale. San Giobbe Chiusi attesa a Roma. La carica di Zanco

San Giobbe Chiusi in campo a Roma per l’anticipo della quattordicesima giornata. Bulls in buone condizioni di forma spirito dopo il +21 a San Severo: "La squadra sta abbastanza bene - ha detto coach Zanco nella conferenza di presentazione della gara -. Abbiamo avuto qualche problemino legato ad influenze stagionali, ma niente di preoccupante. Siamo riusciti ad allenarci con continuità e si apre adesso una fase della stagione in cui giocheremo una volta alla settimana. Avremo tempo per ricaricare le batterie e lavorare sia tecnicamente che tatticamente. Una squadra molto giovane come la nostra ha sicuramente bisogno di lavorare ed è anche bello poter stare tanto in palestra con i ragazzi"". Virtus Roma in forma, reduce da cinque successi consecutivi, anche se Ancellotti e compagni sono fermi dal 16 novembre a causa del rinvio del derby con ma Luiss: "Magari questo fatto può incidere sulla prima parte di gara, perché potrebbero aver perso un po’ il ritmo partita - ha spiegato il coach -. Noi dovremo imporre il nostro ritmo in un campo che sappiamo essere tra i più caldi del torneo. Incontriamo una squadra in grande fiducia che viene da cinque vittorie consecutive dall’arrivo di Rodriguez e che, molto probabilmente, farà esordire anche il nuovo acquisto Radunic. Di fronte avremo una squadra tecnicamente molto forte ma anche una squadra che ha dimostrato di giocare con alti e bassi durante le partite. Dovremo essere bravi ad approfittare dei momenti in cui potremo imporre il nostro ritmo e sfruttare alcuni vantaggi fisici tenendo aperta la partita fino ai minuti finali. Poi provare a dare la zampata e prendere i due punti". Palla a due alle 20, arbitrano Cieri e Forconi.