Basket c femminile. Landini a valanga sulla New Ponente

Arriva un altro successo roboante per la Landini Lerici Femminile, vittoriosa 71-47 in trasferta ad Alassio sulla New Ponente. Coach Andrea Cabani ha schierato: Mangano 13, Queslati 21, Demi G., Saloni 8, Castorina, Cacopardo 16, Conselmo 4, Bagalà 5, Bracco, Demi R. 4. Nelle altre due partite dell’8ª giornata di C femminile Ardita Juve B-Sestri 81-49 e Pegli-Polysport Lavagna 51-49, la Cestistica Spezzina (in campo con la Under 19) gioca invece stasera al PalaMariotti alle 20.30 contro Savona. Classifica: Pegli, Lavagna, Cestistica Spezzina, Landini Lerici e Savona 8, New Ponente Alassio 6, Ardita B Genova 4, Cestistica Savonese e Sestri 0. In Serie C maschile la Landini Lerici, sconfitta 70-52 dalla capolista Cus Torino, resta al quart’ultimo posto in classifica con 8 punti davanti a Cuneo, Amici San Mauro Torinese e My Basket Genova appaiate a quota 6.