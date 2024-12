Basket C femminile. Landini Lerici centra il secondo successo. Cestistica impegnata questa sera a Pegli

Seconda vittoria in due partite per la Landini Lerici impegnata nel campionato di C femminile. Le lericine hanno espugnato il campo della Cestistica Savonese per 51-63. Landini in campo con questa fomazione: Saloni 17, Gioan 16, Oueslati 12, Cacopardo 10, Mangano 2, Bagalà 2, Demi R. 2, Demi G. 2, Catorina 0, Conselmo 0, Bertagna n.e. La Cestistica Spezzina gioca stasera alle 20.30 a Pegli.

Altri risultati: Polysport Lavagna-Amatori Savona 55-36, Sestri-New Abc Ponente 31-83. Classifica: New Abc Ponente, Landini Lerici 4, Cestistica Spezzina, Polysport Lavagna 2, Pegli, Amatori Savona, Cestistica Savonese, Ardita Juventus e Basket Sestri 0