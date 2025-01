Basket c. Matteo Marinò torna a Lissone

Il ritorno di Matteo Marinò alla Galvi Lissone può definirsi il trasferimento dell’anno. Il play classe 1985 di scuola Forti e Liberi durante l’estate aveva deciso di fare un passo indietro ed era sceso in Divisione Regionale 1 A alla POB Binzago. L’emergenza infortuni a Lissone (out Ganna e Collini) e poi l’addio di Ciccarelli hanno obbligato il general manager, Andrea Grazioli, a rivolgersi al mercato e la scelta alla fine è ricaduta su Marinò (nella foto, con la maglia numero 13) che a distanza di pochi mesi torna al PalaFarè, la sua “casa“ per cinque anni e 1.382 punti segnati.

"Eravamo alle strette a livello numerico. L’esplosione di Ciccarelli ha fatto sì che tante di B Interregionale gli mettessero gli occhi addosso, lui ha scelto la categoria superiore e a quel punto siamo stati obbligati a rivolgerci al mercato. Avevamo aperto contatti con un giovane play di talento, ma quando tra Natale e Capodanno Matteo Marinò ci ha dato la sua disponibilità, non abbiamo indugiato un secondo", spiega Grazioli, che inserisce anche l’esterno classe 2003 Matteo Radice, in uscita dalla Pol. Varedo.

Ro.San.