Basket c playoff. Tre vittorie in tre gare per Scandiano

SCANDIANO

68

VIRTUS MEDICINA

55

EMIL GAS SCANDIANO: Imovilli ne, Maione ne, Fikri 2, Costoli ne, Astolfi 4, Fontanili 4, Bertolini 10, Levinskis 8, Brevini, Riccò 11, Vecchi 16, Caiti 13. All. Spaggiari.

VIRTUS MEDICINA: Murati 8, Curione 1, Poluzzi 10, Sabattani 2, Folli 10, Cattani, Lorenzini 6, Iattoni 9, Zambon 4, Ronchi ne, Martini 5, Galvani ne. All. Dalpozzo.

Arbitri: Zambelli e Mazza di Forlì.

Parziali: 11-17, 33-28, 49-40.

Terza vittoria in altrettante gare di poule playoff per l’Emil Gas Scandiano (10), che si conferma al vertice del girone superando in casa la temibile Virtus Medicina (6). Partenza in salita per gli uomini di Spaggiari, che finiscono anche a -10, poi Caiti guida il rientro che si concretizza già nel secondo quarto e, nella ripresa, è Vecchi il protagonista del break che vale il successo.