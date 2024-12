Basket Campionato di Divisione regionale 1. Legends in casa contro il Valdicornia per il tris di vittorie

Tredicesima d’andata per i Legends che questa sera (Dogali, ore 21, porte girevoli) cercano il tris ospitando il Valdicornia nella gara valida per il campionato di Divisione regionale 1. Dopo il successo esterno di Pescia, i gialloviola sono saliti sul podio del girone A e adesso vogliono restarci. "Arriviamo dove possiamo – dice il coach Antonio Fiorani, che prova a smorzare gli entusiasmi dopo il prezioso successo di Pescia che ha proiettato la squadra al terzo posto in classifica con 16 punti – abbiamo giocato una buona partita, equilibrata. Potevamo chiuderla prima, poi anche loro hanno avuto le occasioni buone, ma alla fine gli episodi favorevoli ci hanno premiato". In classifica il Valdicornia dei livornesi di Campiglia è 13° con 8 punti: "E’ una squadra che finora si è espressa al di sotto delle sue possibilità – continua Fiorani – lo scorso anno ha fatto un buon campionato arrivando in finale, quest’anno ha cambiato qualcosa ma ha giocatori bravi". Per la partita di questa sera Fiorani dovrà rinunciare agli infortunati Borghini e Tongiani, oltre a Canciello per impegni di lavoro, ma anche Gabriele Viola (nella foto) ha qualche problema fisico e la sosta natalizia consentirà tutti i recuperi. Mentre la regola dei tre ’over’ a referto costringerà a rinunciare a un altro giocatore.

ma.mu.