Basket. C’è lo scontro diretto a Monsummano per il Vela. Pfv, sfida da bollino blu. Versilia con la Pontremolese

Ultima d’andata e il Vela è impegnato stasera a Monsummano dove si troverà davanti la formazione di casa in un incontro che, vista la classifica, lascia discrete speranze ai ragazzi di Nicola Bonuccelli. Non sarà certo facile un successo ma la squadra si è preparata con serietà ed impegno per conquistare i due punti che porterebbero a sei le lunghezze di vantaggio attuale sugli avversari odierni terzultimi in graduatoria a quota 8. Insomma, si parte con buone speranze e siamo certi che Albizzi e compagni non deluderanno per ciò che riguarda il gioco e la loro grande volontà di prevalere. Quella che in questa stagione hanno più volte mostrato riuscendoci alla grande. Però, come si sa, spesso nel basket non basta per cui non resta che attendere il fischio d’inizio alle 21, sperare nella prestazione che gli appassionati viareggini si aspettano e preparasi a tutto. Anche ad una possibilissima vittoria.

In serie C femminile, partita da segnare con il circoletto rosso per la Pallacanestro Femminile Viareggio, che nella 2ª giornata di ritorno se la vedrà con Ficeclum: appuntamento stasera alle 20 alle ’Zappelli’ (arbitro Valfrè) per lo scontro diretto tra le ultime due della classe, appaiate a quota 2 punti.

In Seconda Divisione maschile, il Versilia scende in campo domani nel posticipo della 1ª giornata di ritorno: alle 18, alle ’Tommasi’, arriva La Cisa Service Pontremolese (arbitri Noviello e Natucci).

