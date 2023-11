Basket Champions League. Importante conferma per Francesco Riccò

Da ottimo giocatore delle ‘minors’ a dirigente di altissimo livello in campo internazionale. È la parabola di Francesco Riccò, reggiano doc e già direttore dell’area sportiva della Lega Basket Serie A che ieri ha ricevuto un’altra gratificazione. Il manager è stato confermato dal Board della BCL (Basketball Champions League) come membro della Commissione delle Competizioni fino al 2025. La Commissione ricopre un ruolo fondamentale come supporto del Board stesso, con il compito di formulare proposte in merito al format, alla partecipazione e al calendario della manifestazione. La sua conferma è il riconoscimento della competenza di Riccò e la testimonianza del peso specifico crescente della Lega Basket come una delle 11 leghe europee che nel 2016 hanno partecipato alla fondazione della Basketball Champions League.

Francesco Pioppi