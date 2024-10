Le pagelle. Mi chiamo Jamar Smith e risolvo problemi. Cheatham è un disastro, Uglietti decisivo

Cassius WINSTON (30minuti, 5/11 da 2, 1/2 da 3., 4 rimbalzi, 4 assist, 2 perse, 15 punti). Va a corrente alternata e sbaglia il possesso che può valere la vittoria alla fine dei regolamentari, ma è lui che innesca la rimonta con i suoi assist e alla fine subisce anche 9 falli. Partita dopo partita però sta crescendo e comunque l’attacco senza di lui non funziona. Voto 6

Jaylen BARFORD (23 minuti, 2/7 da 2, 1/3 da 3, 0/0 t.l., 3 rimbalzi, 0 assist, 3 recuperi, 7 punti) Difende come un matto e si vede che vorrebbe spaccare il mondo per uscire dal tunnel in cui si è infilato, ma il canestro per lui sembra diventare sempre più piccolo. Una tripla importante nell’ultimo quarto, tanta fisicità, ma è troppo poco per una guardia titolare. Voto 5 Michele VITALI (35 minuti, 1/2 da 2, 0/3 da 3, 0/0 t.l., 4 rimbalzi, 2 assist, 2 punti). Peccato per un paio di tiri aperti che gli escono, ma dà la scossa alla squadra con la sua difesa e la sua grinta e finisce stremato. Voto 6,5.

Kwan CHEATHAM (34 minuti, 3/3 da 2, 0/5 da 3, 7 rimbalzi, 4 perse, 4 assist, 6 punti). Houston, qui abbiamo un problema. Tira ogni pallone che gli passa per le mani e in difesa è molle come un budino oltre che in evidente ritardo di condizione. Eboua lo fa a fette sia vicino che lontano da canestro. Gioca troppi minuti, addirittura 34. Voto 5.

Momo FAYE (36 minuti, 7/14 da 2, 9 rimbalzi, 2 assist, 3 stoppate, 15 punti) Priftis lo fa partire dalla panchina e appena entra, come al solito, cambia la partita. In difesa è una piovra, perché oltre alle stoppate che vanno a referto (solamente 3) sporca un miliardo di palloni e fa cambiare traiettoria agli avversari. Non sempre ‘pulito’ in attacco, ma resta in campo 36 minuti fa la differenza. Voto 7. Lorenzo UGLIETTI (14 minuti, 2/3 da 2, 2/3 tl, 3 rimbalzi, 1 assist, 7 punti). Gioca duro, come sempre, ma ci aggiunge anche un po’ di attacco e alla fine strappa il rimbalzo che vale la partita. Voto 6,5

Jamar SMITH (25 minuti, 6/9 da 2, 2/3 da 3, 2/3 tl, 3 rimbalz1, 1 assist, 21 punti). Mi chiamo Jamar Smith e risolvo problemi. Come al solito il chirurgo entra e sutura la ferita a suon di canestri, leadership e giocate vincenti. In questo momento è un uomo (solo…) al comando. Voto 8

Stephane GOMBAULD (6 minuti, 1/2 da 2, 2/2 t.l., 4 rimbalzi, 1 stoppata, 1 assist, 6 punti) Parte in quintetto al posto di Faye, ma finisce in panchina perché Momo produce e fattura Nulla contro il ragazzo, ma alla lunga ha senso utilizzare un ‘bonus’ straniero per uno che gioca circa 10 minuti a partita? Voto 6

Matteo CHILLO (10 minuti, 1/2 t.l., 1, 2 rimbalzi, 1 assist, 0 punti) Scelto nel quintetto piccolo, un tiro libero a bersaglio, ma si capisce che è ancora indietro. Peccato, perché ci sarebbe tanto bisogno del miglior Chillo Voto 6

Sasha GRANT (9 minuti, 0 punti) Le solite sportellate, ma non entra mai nel vivo della partita. Deve trovare fiducia. Voto 5,5

Francesco Pioppi