Basket: contro il Cus Firenze la Wetech’s strappa un 77-73 e si allontana dalle inseguitrici, complice la vittoria della Dukes su Prato. Fides imbattibile vince la ventiduesima di fila

Nemmeno il Cus Firenze, in una gara che poteva trasformarsi in una trappola per la capolista, è riuscita domenica scorsa a spezzare l’imbattibilità della Wetech’s Fides Montevarchi nella Conference Nord Ovest di basket, la Serie C Toscana. Sul parquet di una squadra che per l’occasione ha giocato la partita della vita, i gialloverdi di coach Paludi e del suo vice Parigi la spuntano sugli agguerriti padroni di casa sul filo di lana, imponendosi per 77 – 73.

Pur consapevole di dover affrontare, e sembra una beffa, i play-off al termine della stagione regolare (mancano solo quattro giornate), la prima della classe mette in carniere la 22esima vittoria consecutiva dall’inizio del torneo. Non si ricorda, a memoria d’uomo, nella lunga storia del club valdarnese fondato nel 1949, una cavalcata simile. A quota 44 punti, per inciso, i valdarnesi allungano ancora sulla seconda forza del girone, la Pallacanestro Prato, superata a sorpresa tra le mura amiche dalla Dukes Sansepolcro per 81 – 69.

Per aver ragione degli "universitari" fiorentini, la Wetech’s ha dovuto combattere strenuamente, visto che l’incontro fin dalle prime fasi è stato un susseguirsi di sorpassi e controsorpassi. Il Cus ha creduto fino in fondo di poter centrare il colpo grosso ma si è trovato davanti una Fides che ha dimostrato di sapere anche soffrire e, soprattutto, è stata capace di gestire al meglio l’incontro nei momenti decisivi, quando ogni palla brucia tra le mani e può cambiare l’inerzia del match.

Un’ulteriore prova di maturità superata dai montevarchini che stanno già preparando la sfida casalinga di sabato prossimo alle 18 con un’altra formazione del capoluogo toscano, la Sancat, attualmente quarta in classifica. Capitan Dainelli e compagni confidano nell’appoggio del pubblico della "Wetech’s Arena di viale Matteotti anche perché l’obiettivo è di mantenere immacolata la casella delle sconfitte fino al 13 aprile e soprattutto negli spareggi promozione per approdare nella Serie B interregionale, quella che fino a poco tempo fa si chiamava Serie C Gold.

Giustino Bonci