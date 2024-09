Basket Coppa Toscana. Poggibonsi: domani sfida al Bernino con Castelfranco

Dopo il buon test amichevole contro il Basket Asinalonga per il Poggibonsi Basket adesso è tempo di pensare alla prima uscita ufficiale della stagione, in Coppa Toscana domani contro Castelfranco Frogs al Bernino alle 18. "E’ stato un buon allenamento – ha detto coach Filippo Franceschini (nella foto) –. Abbiamo giocato quaranta minuti con costanza difensiva e con buon ritmo in attacco, nonostante avessimo sulle gambe quindici giorni di preparazione e quindi si vedesse la fatica in certi momenti della gara. I ‘vecchi’ si sono ritrovati molto bene sulle mie idee di basket della scorsa stagione e molto bene ho visto anche i nuovi che piano piano si stanno integrando con il gruppo e con la pallacanestro che vogliamo giocare. Adesso c’è la prima di Coppa Toscana. Non vediamo l’ora di tornare a giocare davanti ai nostri tifosi che anche contro Asinalonga – ha concluso il tecnico - nonostante giocassimo un’amichevole, si sono visti in un numero molto elevato".