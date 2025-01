BASKET DIVISIONE 1. Golfo dei Poeti cancella il Lavagna

In Divisione Regionale 1 ligure la Golfo dei Poeti supera al PalaBiagini la Blue Sea Lavagna per 72-66 e mantiene una posizione di centroclassifica. Coach Edoardo Soncini ha schierato: Di Benedetto C. 20, Pizzanelli 17, Russo M., Preci 2, Salvia, Russo L. 14, Nardi, Beltrami 8, Giananti L. 5, Di Benedetto M., Vignali 6, Giananti D. Risultati: Ardita Juve-Tigullio 75-79, Aurora Chiavari-Next Step Rapallo 68-47, Bvc San Remo-Juvenilia Varazze 56-77, Auxilium Genova-Cogoleto 74 -73 e Novi Busalla-Pegli 80-67. Classifica: Aurora Chiavari 24, Tigullio Sport Team e Next Step Rapallo 20, Ardita Juve Genova, Juvenilia Varazze, Pegli 14, Golfo dei Poerti 12, Cogoleto 10, Novi Busalla e Blue Sea Lavagna 6, San Remo 0. Continuano a vincere intanto nel campionato Under 19 Gold i Legends Carrara, entrati nel Progetto Golfo, secondi nel loro raggruppamento, vittoriosi per 77-66 a Montemurlo sui Lions. Soncini ha messo in campo: Guerriero 22, Berti, Strinella 5, Caputo, Agostini 11, Baroncelli, Ricci 1, Pagliai, Pagnini 2, Lomonaco 14, Nesi 11.