Basket divisione reg. 3. Despar al tappeto a Santa Maria Maddalena

Una lunga rincorsa e poi la vittoria dei padroni di casa. Al rientro in campo dopo la sosta, alla Despar 4 Torri di Divisione Regionale 3 non bastano i 30 punti di Pevere per avere la meglio sul Basket Estense 2011.

I granata iniziano la gara meglio dei padroni di casa con lo 0-4 che apre le danze, e nonostante i tanti errori che si susseguono restano al comando con un possesso di vantaggio. Il Basket Estense

resta in scia, e centra la tripla del +3: chiude avanti la prima frazione sul 20-16. La gara procede a parziali: il Basket Estense risponde e si porta sul 56-51, la Despar limita i danni con la zona in difesa e Farinella in attacco: nuovamente un canestro sulla sirena dall’arco permette ai padroni di casa di andare all’ultimo quarto sul 59-55. L’ultimo sussulto è ancora di Pevere, la Despar arriva a -4 ma non c’è più tempo: i padroni di casa si impongono 78-72.