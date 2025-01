Basket Divisione regionale 1. Aics, più complicata la Poule Promozione

Terzo ko consecutivo per l’Aics Forlì che, al Villa Romiti, cade 66-75 (22-15; 29-31; 45-55) contro gli Aviators Lugo, complicando la strada verso la Poule Promozione. Non basta ai forlivesi un 1° quarto maiuscolo, in cui le giocate di Pinza portano al +15, prontamente rintuzzato da Riccardo Ravaioli (25 punti). Nel 2° quarto Lugo risale ed è +10 al 30’. Nell’ultimo quarto, i padroni di casa si affidano a Mistral, ma non basta. Tabellino: Bergantini 9, Gasperini 3, Gori, Adamo 2, Zammarchi, Righi 2, Mistral 10, Corzani 2, Pinza 21, Bessan 11, Ravaioli 6, Gardini J. All.: Di Lorenzo.