Torneo Daimiloptu: solidarietà e inclusione nel basket giovanile a Bologna

Solidarietà, inclusione e palla a spicchi. Questa la ricetta vincente che dal 2003 a oggi ha trasformato il torneo di pallacanestro Daimiloptu in una realtà consolidata in continua crescita. Solidarietà e inclusione perché la formula del "Gioca chi ospita" non è mai cambiata ed è il perno attorno al quale ruota un torneo che richiama a Bologna alcune delle realtà cestistiche giovanili più interessanti del panorama europeo.

A dimostrazione di questo anche i campioni che negli anni hanno calcato il parquet della Furla e delle altre palestre che mettono a disposizione i loro campi. Due nomi su tutti, Ante Zizic della Virtus e Ivica Zubac, bosniaco dei Los Angeles Clippers che al Daimiloptu sono passati da under 15. Proprio dalla volontà di dare la possibilità ai ragazzi dell’est di confrontarsi con una panorama sportivo differente era partito Marco Mezzetti, ideatore del torneo e fulcro organizzativo, che anche per la XXI edizione sottolinea come la conditio sine qua non sia sempre che le squadre bolognesi iscritte debbano impegnarsi nell’ospitare i giocatori dei tea esteri. Accanto a lui anche l’assessora allo Sport Roberta Li Calzi, i padroni di casa di Ss Fortitudo: il presidente Andrea Bianchini e l’organizzatore Marco Mezzetti.

Un modo per socializzare, ma anche dal forte valore sociale, caratteristica che va a braccetto con il torneo sin dalla sua nascita. L’evento, riservato alle formazioni maschili under 15, si arricchisce quest’anno del torneo femminile under 14 con la New Girls Edition che amplierà la portata dell’evento. Nel 2024 a trionfare era stato l’SKM Vilnius e quest’anno vedrà la partecipazione, lato maschile di Futurvirtus, Academy Fortitudo, Pontevecchio, Virtus, Sg Fortitudo, Bsl San Lazzaro, i lituani dell’SKM Vilnius, gli slovacchi del Povazska Bystrica, i cechi dell’USK Praga, i serbi del Petrovgrad Zrenjanin, gli sloveni del Cedevita Olimpija e i croati del Drazen Petrovic Sibenik. Nella categoria femminile ci saranno invece Sg Fortitudo, Pontevecchio, Basketball Sister e Peperoncino Basket che ospiteranno le tedesche dell’Alba Berlino, le slovacche dell’MBK Ruzomberok, le macedoni del Tim Area Shtip e le bosniache del KK Lidder Gradiska.

Ad arricchire l’edizione 2025 anche il Be-Ref All Star Game, che sabato alla Furla vedrà sfidarsi una formazione di giocatori provenienti da squadre della ex Jugoslavia contro una rappresentativa del resto dell’Europa mentre sia il 25 che il 26 aprile sarà presente sempre alla Furla un Wellness Village. Le prime partite giocate tra ieri e oggi per decretare le squadre che accederanno alle finali di domenica, in programma dalle 15 al PalaRecord.