Basket Divisione regionale 1. Aics e Scirea, match importanti

Superata la metà del girone di ritorno, inizia ufficialmente la volata finale nella Divisione Regionale 1: al termine di questa prima fase, le prime quattro accedono alla Poule Promozione, mentre le altre verranno rimescolate per giocarsi la salvezza. Ancora in corsa per i piani alti le due formazioni forlivesi.

Oggi alle 18 il Gaetano Scirea sarà a Rimini, ospite del Tiberius per una sfida complicata. I riminesi, che nelle scorse settimane hanno aggiunto a un roster già molto interessante l’ex Angels Santarcangelo Filippo Mulazzani, vogliono risalire la china e cercano di agganciare il terzo posto attualmente occupato dai bianconeri.

Scenario simile al Villa Romiti, dove alle 18.30 l’Aics ospita gli Aviators Lugo, attuale quarta forza del torneo, per provare a riavvicinarsi al gruppo delle prime. Per farlo, dovrà limitare le bocche da fuoco lughesi, su tutti il duo forlivese formato da Riccardo Ravaioli e Nicolò Creta. Sarà una gara importante per Pinza e soci, match che potrebbe cambiare le sorti della stagione.

v. r.