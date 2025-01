Basket: divisione regionale 1. Il CmC incrocia la capolista Calcinaia

Gara con tante incognite quella che il Cmc gioca domenica pomeriggio (Dogali, ore 18) per la 15ª e ultima giornata del girone di andata della “Divisione regionale 1“. Dopo la sconfitta di misura sul campo degli Sky Walkers di Lucca, i biancocelesti sono chiamati ad una prova di riscatto per non uscire dalla zona playoff, ma l’avversario che propone il calendario è il Calcinaia, il primo della classe del girone A.

La squadra di coach Michele Bertieri continua ad avere un rendimento altalenante (sette vittorie e sette sconfitte) mentre i pisani viaggiano come un treno (dodici vittorie e due sole sconfitte) e per farlo deragliare, domani in campo dovrà scendere il miglior Cmc. Ovviamente i numeri sono tutti per il Calcinaia: 997 punti segnati (non è l’attacco più forte del girone perché meglio hanno fatto Rosignano, Legends Carrara e Pescia) ma ha la difesa meno perforata (892 punti subiti, media 63,7 a partita, differenza +105) seppure di misura sul Montemurlo.

In classifica il Cmc ha dieci punti meno del Calcinaia (14 contro 24), ha segnato meno (953) e subito di più (973), differenza -20.

