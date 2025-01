Basket Divisione Regionale 1. La Advinser Asciano batte i valdarnesi. Monteroni vince il derby con Valdelsa

Si chiude con una vittoria la giornata di campionato delle squadre senesi impegnate nel girone B di Divisione Regionale 1. Nell’ultimo incontro in programma vince la Advinser Asciano sul parquet amico del PalaGrandi battendo la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno con il punteggio di 74-66 (Losigo R 2, Losigo L 15, Monnecchi 5, Gazzei 5, Becatti 5, Falcai 9, Falchi L 10, Chierchini 22, Falchi R 1, Casini, Ciacci, De Marco). Una partita abbastanza equilibrata che i ragazzi di coach Totaro hanno portato a casa grazie ad una prestazione solida. Migliore in campo per la formazione delle crete è stato il lungo Chierchini autore di 22 punti e di una prova di grande solidità dentro all’area pitturata. Per la compagine senese si tratta di un successo molto importante perché consente a Falcai e soci di mantenere il terzo posto in classifica in scia a Valbisenzio, dietro alla capolista Virtus Certaldo ancora vittoriosa sul parquet di Synergy Valdarno. Nelle altre partite del quattordicesimo turno è arrivata la bella vittoria dopo un tempo supplementare di Monteroni nel derby contro Valdelsa (70-66). Sconfitta interna pesante invece per Maginot che perde lo scontro salvezza contro Jokers Legnaia 61-71. Sconfitta esterna per il Poggibonsi battuto a Calenzano 71-64.