Basket Divisione regionale 1. Landini Lerici torna al successo contro il Villaggio. Rapallo è troppo forte, Follo deve arrendersi

Torna alla vittoria la Gino Landini Lerici, dopo la caduta interna di fronte alla capolista Tigullio Santa Margherita, nel Girone di Levante della Divisione Regionale Uno di pallacanestro maschile: contro il Villaggio Chiavari è arrivata una bella vittoria per 74-63 al Palamariotti, che dà punti e fiducia alla squadra. Gli allenatori Ricci e Bertelà hanno schierato: Sacchelli, Poletto, Albanesi, Oddone, Putti, Buffoni, Gaspani, Gaspani, Maccari, Tripodi, Vignali. Sconfitto di nuovo invece il Follo, nel match casalingo contro la Next Step Rapallo, per 87-53. Mister Stano ha fatto giocare: Preci, Pizzanelli, Vespa, Leporati, Gelmuzzi, Liberatore, Moscatelli, Bardelli, Cozma, Di Benedetto, Adamo e Salvia. Aurora Chiavari-Valpetronio Casarza Ligure 69-51 e Tigullio Santa Margherita-Blue Sea Lavagna 85-58 gli altri risultati della prima giornata del girone ritorno. Classifica: Tigullio Sport Team punti 14, Landini Lerici 12, Next Step 10, Villaggio e Aurora 8, Follo 6, Valpetronio 2, Blue Sea Lavagna 0.

A livello giovanile brillante successo dell’ Under 17 della Golfo dei Poeti Spezia, di coach Maurizio Bertelà, sul Tigullio a Santa Margherita Ligure. La stessa Golfo dei Poeti vittoriosa anche la sua squadra di Divisione 2 (allenatore Giuseppe Della Godenza) a Sestri Levante, sul Centro Bk. Nel Girone levantese gli spezzini sono a metà classifica.