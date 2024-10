Basket Divisione regionale 1. L’attacco fa cilecca e il Cmc cede in casa al Lions Montemurlo

CM CARRARA

60

MONTEMURLO

70

CM CARRARA: Suriano 7, Sessa 11, Campi 14, Mancini 2, Toppetti, Malcontenti 2, Cucurnia, Antoniotti, De Angeli 2, Tonelli, Tealdi 20, Orsini 2. All. Bertieri.

LIONS MONTEMURLO: Vettori F. 10, Mucci 4, Cellai 6, Vettori A. 11, Guerriero, Guazzini 6, Zardo 3, Lovino 9, Salute 12, Toppetti 9 (Nesi e Lomonaco n.e.). All. Piperno.

Arbitri: Contu di Pisa e Giannetti di Lucca.

Parziali: 20-13, 31-26, 45-55.

CARRARA – Stop interno per il Cmc che alla Dogali perde la breve imbattibilità al termine di una gara a corrente alternata. I ragazzi di coach Michele Bertieri partono bene e dopo 10 minuti sono a +7 e vanno in vantaggio anche al riposo lungo, con un +5 (parziale 11-13) con una difesa che concede poco e un attacco piuttosto approssimativo. La terza frazione è quella che pesa sul risultato finale: la difesa apuana si apre mentre l’attacco stenta. Gli ospiti giocano meglio e con un parziale di 14-29 recuperano e chiudono a +10 all’ultimo intervallo. Nell’ultimo quarto non arriva la reazione dei biancocelesti e Montemurlo gestisce chiudendo a +10. Sulla sconfitta pesano i soli 60 punti segnati, troppo pochi specie in casa, anche se Tealdi è top score e in doppia cifra vanno anche Giacomo Sessa (nella foto) e Campi. Insufficienti le percentuali al tiro con 17.8% da 3 (3/17) e 37.8% da 2 (14/37).

ma.mu.