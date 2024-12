Basket Divisione regionale 1. Legends a Pescia. Fiorani: "Ci proviamo senza troppi assilli»

"Prendiamo quello che viene: se vinciamo siamo stati bravi, se perdiamo, pazienza. Andiamo a Pescia per giocare e per provarci, non per passeggiare, ma non abbiamo niente da perdere. E’ una opportunità che vogliamo sfruttare". Così Antonio Fiorani (nella foto), allenatore dei Legends alla vigilia della trasferta di Pescia (oggi, ore 18), valida per la 12ª giornata della Divisione regionale 1. Gara molto impegnativa per i gialloviola che puntano a restare nel gruppo playoff. Tra i carraresi c’è qualche dubbio per l’infortunato Borghini, mentre per motivi di lavoro, potrebbero non esserci Leonardi e Canciello. Fiorani parla della sofferta vittoria casalinga con la Libertas Lucca: "Siamo andati sotto nel secondo tempino, è stato equilibrato il terzo, ma poi abbiamo fatto un bel parziale nell’ultima frazione e la partita è stata decisa solo nel finale. Il campionato continua ad essere equilibrato e per capire meglio occorre aspettare ancora qualche giornata, ma a noi mancano i due punti persi contro lo Sky Walker Lucca". In classifica i carraresi sono al quinto posto con 14 punti, Pescia è invece terzo a quota 16, e con 826 punti segnati (74 più dei Legends) è il secondo attacco più forte del girone con una media di 75 a partita. Tra le difese è invece quella carrarese ad avere subito meno (721 contro i 736 dei pistoiesi).

ma.mu.