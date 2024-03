Basket Divisione regionale 1. Legends, tutto facile col retrocesso Liburnia. Viola e Borghini super

LEGENDS CARRARA

83

LIBURNIA LIVORNO

48

LEGENDS CARRARA: Viaggi, Diamanti M. 5, Donati 6, Tongiani 13, Olivi 6, Borghini 20, Viola 29, Peselli 2, Leonardi 2. All. Fiorani.

LIBURNIA LIVORNO: Pardini 6, Mirabelli 6, Nachi, Gamba 10, Mannucci 6, Botteghi, Lorenzini 2, Nannicini 4, Stolfi 11, Apolloni 1, Bellavista, Pistolesi 2. All. Ferretti.

Arbitri: Bedilu di Cascina e Borchi di Pontedera.

Parziali: 18-9, 42-22; 60-34.

CARRARA – Partita tutta in discesa per i Legends che, dopo la vittoriosa trasferta di Pontedera, sponda Bellaria, tornano al successo anche in casa con un secco +35 finale contro il Liburnia che porta 2 punti importanti in classifica. Partita senza storia contro i livornesi, già retrocessi con notevole anticipo. Gli apuani partono concentrati, chiudono sul +9 il primo tempino e ipotecano la gara già prima dell’intervallo lungo con un parziale di 24-13. Spinti dai canestri di un ritrovato Andrea Borghini (nella foto) e del solito Viola (top scorer del match), i gialloviola non si fermano, allungano anche nella seconda parte (parziali 18-12 e 23-14) e muovono la classifica in vista del rush finale del campionato. Bene le percentuali al tiro con il 50% nelle triple (8/16), il 46% sotto i tabelloni (21/45), l’81% nei liberi (17/21), mentre Donati è il re dei rimbalzi con 22, 5 in attacco e 17 in difesa.

ma.mu.