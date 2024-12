Basket Divisione regionale 1. Lo Scirea torna terzo

Brillante successo per il Gaetano Scirea che si riprende subito dopo le due sconfitte nei derby della scorsa settimana abbattendo l’International Imola per 68-49 (parziali 20-7; 37-23; 53-35) nel recupero della 7ª giornata.

Una gara mai in discussione, che da subito viene controllata dai padroni di casa che già nei primi 10’ volano via, scavando un solco in doppia cifra. Nel resto del match, Imola tenta timidamente di rientrare, ma non riesce mai autenticamente a creare uno spiraglio, complice anche l’ottimo lavoro difensivo svolto dai ragazzi allenati da coach Emiliano Solfrizzi che, così, conquistano una preziosa vittoria, che consolida il terzo posto in coabitazione con l’Aics. Si è appena recuperato il derby d’andata (con la netta vittoria dei forlivesi di coach Giampaolo Di Lorenzo ai Romiti), che già è prevista sabato l’interessante sfida di ritorno, in programma fra pochi giorni in via Colombarone a Bertinoro.

Il tabellino: Agatensi 17, Panzavolta 24, Angeletti 7, Palazzi 4, Torelli 6, Spagnoli 4, Poni 2, Morara, Sassi, Bellini 4, Postolache ne, Biandolino ne. All.: Solfrizzi.