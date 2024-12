Basket Divisione regionale 1 (ore 18.30), dopo il recupero di 10 giorni fa dominato da Forlì, è sfida per il 3° posto. Scirea-Aics, derby d’alta quota: subito rivincita

A distanza di appena dieci giorni dalla gara di andata (che era un recupero), stasera alle 18.30 va in scena a Bertinoro il ritorno del derby tra il Gaetano Scirea e l’Aics Forlì. Una sfida importante per il campanile e per la classifica, che vede oggi appaiate le due squadre al terzo posto a quota 14 punti: per entrambe il sogno sarebbe quello di riuscire a mantenere questa posizione, per provare a chiudere la regular season nei primi cinque posti che valgono l’accesso alla Poule Promozione e la contestuale matematica salvezza anticipata.

Pur pari in classifica, i numeri dicono molto sulla differenza del cammino delle due squadre: i ragazzi di coach Giampaolo Di Lorenzo hanno il miglior attacco (74 punti di media) e la seconda miglior difesa (65 punti subiti a gara) del torneo, mentre i bianconeri hanno addirittura una differenza canestri totale negativa (meno di 70 punti realizzati a gara, oltre 72 subiti), nonostante un ruolino di marcia da sette vittorie e cinque sconfitte.

Rispetto alla sfida del 10 dicembre dominata dai forlivesi (84-57, nella foto un’azione), lo Scirea non potrà contare su Cristian Piazza, infortunatosi alla spalla proprio durante il derby, ma nell’ultimo turno ha portato in panchina il nuovo acquisto Alessandro Biandolino, lungo importante per la categoria, benché di rientro da un infortunio al ginocchio.

I ragazzi di coach Solfrizzi hanno l’obiettivo di riscattare il ko dell’andata e la seguente bruciante sconfitta di Cesena, completando al meglio il ciclo di cinque gare in venti giorni. Ma l’Aics non vuole fermare la sua corsa e punterà forte sui suoi piccoli: Gardini, Pinza e Gasperini su tutti, per provare a fare il bis e consolidarsi come terza forza del torneo, di rincorsa ai giovani di Faenza e alla corazzata Massalombarda.

Di sicuro, stasera a Bertinoro sarà un bello spettacolo sul campo e sugli spalti, la miglior chiusura possibile di un 2024 cestistico denso di soddisfazioni per entrambe le società, che dopo la promozione e la difficile salvezza della passata stagione, ora sognano di poter essere tra le big del campionato.

