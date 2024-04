Basket Divisione regionale 2. Futura e Compagnia senza più obiettivi

Il Faenza Futura saluta ufficialmente i playoff. I faentini cadono anche in casa con Sunrise Rimini perdendo 80-88 (22-16; 37-33; 54-53), allungando così il momento negativo e vedono la quarta in classifica diventare irraggiungibile. Perdono anche la Compagnia dell’Albero Ravenna, beffata 63-65 (10-18; 27-36; 46-57) a Coriano, e il Faenza Basket Project, travolto 43-73 (13-19; 20-.35; 37-59) a Bellaria. Nelle ultime tre partite di regular season, nessuna delle ravennati avrà quindi obiettivi. Il Faenza Basket Project riceverà domani alle 21 gli Eagles Morciano, mentre il Faenza Futura ospiterà domenica alle 20.30 il Bellaria. Giovedì 18 alle 21 toccherà alla Compagnia dell’Albero in casa con l’Aics Forlì. Faenza Futura: Boero 21, Samorì M. 2, Lullo 2, Samorì L. 7, Spiriti 1, Silimbani 15, Cortesi, Fabbri 4, Morsiani, Buti 2, Tempesti 20, Pirini 6. All. Bertozzi. Il tabellino del Faenza Basket Project: Pezzi 6, Capucci 12, Bottau 2, Gentili 5, Anghileanu 5, Melandri 4, Santo 7, Draben 2. All.: Saragoni. Compagnia dell’Albero: Bergamaschi G. 4, Schiavone 19, Bomben 6, Casadio, Polyeschuk 9, Mazzotti 4, Petullà, Ghinassi 2, Rizzo, Cirilli 2, Campajola 17. All.: Bergamaschi T. Classifica: Aics Forlì 40; Tiberius Rimini 36; Tigers Forlì e Bellaria Basket* 32; Faenza Futura e Lions Academy Coriano 24; Sunrise Rimini 20; Compagnia dell’Albero Ravenna 18; Sporting Cattolica* 16; Eagles Morciano 14; Libertas Green Forlì* 10; Stella Rimini* 6; Faenza Basket Project 2. * devono ancora riposare.