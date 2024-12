Basket divisione regionale 3. La Matilde Bondeno si conferma una corazzata. Travolta a domicilio la Despar 4 Torri

Non è riuscita l’impresa, ma ha messo tutto in campo la Despar 4 Torri di coach Federico Tani nel proibitivo incontro contro la Matilde Basket Bondeno, autentica corazzata del girone, nel sesto turno d’andata di Divisione Regionale 3. Gli arancioblu dei tanti ex granata di turno si mettono immediatamente in controllo del match per il 6-21 di fine primo quarto. Nel secondo periodo la Despar prende le misure, e riesce in qualche modo a contenere i danni limitando il parziale: è 19-35 al riposo lungo. Al rientro sul parquet la Matilde dilaga e chiude definitivamente i conti sul 25-67 di fine terzo periodo, mentre il finale sarà 39-80 per Agusto e compagni.