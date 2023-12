Basket donne A2. Giussano illude ma la capolista è troppo forte

Sfiora l’impresa Giussano che, contro la capolista della Serie A2, il Valdarno, si arrende di misura nel finale dopo aver condotto a lungo l’incontro. Nella prima metà della gara le foxes si sono portate a +11 grazie alle triple di Klaudia Niedzwiedzka (foto) e di Sofia Lussignoli e ai canestri da sotto di Valentina Gatti. Poi è venuta fuori la maggiore classe ed esperienza della formazione toscana, che difendendo forte ha costretto Giussano a perdere una marea di palloni (in totale 24). "Abbiamo fatto un mezzo miracolo, peccato essere calati nel finale - dice cocah Aldo Corno -: abbiamo perso troppi palloni ma affrontavamo la migliore difesa del campionato. Considerando la differenza dei valori in campo e il fatto che siamo sempre con l’organico in emergenza ero convinto che ci avrebbero asfaltato. Invece nei primi 20 minuti abbiamo espresso un’ottima pallacanestro, mentre nella ripresa abbiamo avuto alti e bassi di rendimento". L’analisi prosegue: "Avevamo Gatti e Niedzwiedzka al 50% in quanto reduci da una settimana con 39 di febbre, ma soprattutto siamo sempre privi di Laura Meroni: la sua assenza per il grave infortunio a un ginocchio ci costerà cinque o sei posizioni in meno in classifica". Mancano anche i punti di Giulia Manzotti, in crisi nera ormai da tre partite. La sua sostituta, Cecilia Colico, è riuscita a dare alla squadra brianzola un po’ di energia in difesa, salvo poi uscire dal parquet per il riacutizzarsi del dolore a un piede. "La due sedicenni Lussignoli e Crippa hanno giocato una buona gara - dice sempre coach Corno - ma anche la capitana Maddalena Foschini una tenuto bene il campo quando è stata chiamata in causa. Nel complesso sono soddisfatto, anche se non siamo riusciti ad avere continuità di rendimento per quaranta minuti di gioco".

Antonella Galimberti