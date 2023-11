Basket Donne. Giussano piazza il colpaccio. Le triple di Klaudia stendono Empoli

Un Giussano da favola ha fatto il colpaccio battendo la corazzata Empoli per 63-56. Il premio di miglior giocatrice è andato alla regista Silvia Bonadeo (11 punti, 5 rimbalzi e 5 assist), che con la sua energia e intraprendenza ha tenuto a galla la formazione biancoblù in un primo tempo in cui le compagne facevano fatica a trovare la via del canestro. Fantastica anche Klaudia Niedzwiedzka, che ha fatturato 21 punti con 69 al tiro da tre e 18 rimbalzi. La polacca, insieme alla sorprendente 17enne Sofia Lussignoli, ha segnato i canestri della vittoria nel finale in volata. "Abbiamo superato una squadra di alto livello come Empoli grazie a una difesa granitica. È questa la nostra vera forza - spiega coach Aldo Corno - Nel primo tempo le ragazze erano molto contratte perché è difficile giocare in un palazzetto così grande come il PalaFitLine di Desio. Abbiamo reagito benissimo nella ripresa, quando abbiamo messo un’ipoteca sul successo con un parziale micidiale di 17-0". Sul 37-26 Empoli ha ricucito lo strappo partendo da una canestro fortunoso da tre di tabellone, infilando poi una serie di triple per portarsi sul 51-51 al trentacinquesimo minuto. "Sapevo che sarebbe stata una partita durissima e abbiamo dovuto vincerla due volte - dice sempe Corno - non è bastata la nostra grande difesa per mettere ko la squadra ospite, così ci siamo ritrovati a giocare la battute conclusive punto a punto. In quei frangenti abbiamo usato la testa e gestito con intelligenza le scelte di tiro. Decisiva la ragazzina Lussignoli.

Accanto a lei ci ha trascinato Klaudia Niedzwiedzka, capace di realizzare delle triple da otto metri. Sapevamo che la polacca ha grandi doti da tiratrice ma sta crescendo molto partita dopo partita anche alla voce rimbalzi. L’altro nostro terminale importante, Giulia Manzotti, è stata marcata molto bene per cui si è dedicata a passare la palla alle compagne".

Antonella Galimberti