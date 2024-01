Basket donne Serie B. Robbiano non regge il confronto con Varese. Il solito blackout offensivo apre alla disfatta

In Serie B femminile un modesto Robbiano non riesce a superare l’ostacolo Varese, che si impone con il risultato di 67-47. "Una sconfitta che ci sta in quanto affrontavamo una squadra di alta classifica – dice l’allenatore della formazione bianconera Marco Fumagalli – siamo riusciti a reggere il confronto nel primo periodo di gioco, trovando buone soluzioni di tiro e finalizzando con continuità in attacco. Purtroppo come spesso ci succede abbiamo avuto un black out offensivo che ha permesso alle nostre avversarie di prendere il volo e staccarci di venti punti". Nel secondo tempino Varese ha piazzato un parziale di 21-4 "trovando tanti canestri in contropiede partendo dalle palle recuperate e mettendoci in grossa difficoltà con le azioni in transizione".

All’intervallo le padrone di casa avevano già ipotecato il successo con il punteggio di 39-19.

"La pausa lunga ci ha permesso di riordinare un po’ le idee, ci siamo ricompattati in difesa e abbiamo fermato il gioco in velocità della formazione varesina – continua il coach –. Abbiamo anche tentato di rimetterci in carreggiata ricucendo parzialmente il gap ma ormai era troppo tardi per invertire il trend di una gara per noi troppo ostica. Per dare una svolta alla nostra stagione dobbiamo vincere le sfide in chiave salvezza".

Ant.Gal.