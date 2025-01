Basket dr1. Aics, il colpaccio sfuma sulla sirena

Sfiora un successo pesante l’Aics, che nel posticipo cade all’ultimo tiro 67-68 (20-20; 36-35; 54-43) contro la capolista Massalombarda, al termine di una magnifica prestazione. Dopo un primo quarto in equilibrio, nel secondo parziale i forlivesi provano la prima fuga, trascinati dai 9 punti consecutivi di Pinza, mentre gli ospiti sembrano faticare a tenere il passo. È dopo l’intervallo lungo, però, che l’Aics affonda il colpo, grazie anche a un solido Mistral, che porta i suoi fino sul +14 (53-39). Massalombarda, però, non ci sta: così, guidata da un combattivo Gorini e da un preciso Caroli (27 punti per lui), pian piano risale portando la gara alla volata. Sul 64-66, la tripla di Simone Ravaioli sembra aver dato il colpo del ko a 3“ dal gong, ma nell’ultimo possesso è Simone Fabiani a insaccare il canestro decisivo sull’ultimo possesso, infliggendo un’amara sconfitta, ma a testa alta, ai ragazzi di coach Di Lorenzo.

Aics: Bergantini, Gasperini 10, Gori 2, Adamo 4, Righi 3, Mistral 12, Corzani 4, Pinza 16, Bessan 6, Ravaioli 10, Gardini. All. Di Lorenzo.

v. r.