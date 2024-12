Basket DR1. Asciano e Valdelsa affrontano domani i fanalini di coda

Ultima partita del 2024 per quanto riguarda il campionato di Divisione Regionale 1. Nel weekend si disputano infatti le gare valide per il turno numero 13 del girone di andata, dopo di che il campionato si fermerà fino all’11 e 12 gennaio. Il programma della terzultima giornata del girone B si apre domani sera con gli impegni esterni di Advinser Asciano e Valdelsa Basket che affrontano i fanalini di coda della classifica. Alle 21 di domani sera la formazione delle crete di coach Totaro scende in campo sul parquet della Union Campi. Pronostico chiuso per una gara che vede nettamente favoriti Falchi e soci, anche se mai sottovalutare le sfide contro le ultime della classe. Stesso dicasi per il Valdelsa di coach Lanza impegnato domani alle 21,15 sul campo di Jokers Legnaia. I fiorentini, reduci anche dal cambio di allenatore, sono comunque un avversario insidioso che ha messo in difficoltà tutte le formazioni di alto livello. Restando in zona salvezza, scende in campo domenica alle 18 la Parmolaia Maginot che galvanizzata dalla vittoria nello scontro diretto contro Campi, si reca a San Giovanni Valdarno per affrontare il Galli. Il team del Valdarno e squadra esperta e profonda che però non sta trovando quella continuità di risultati che in molti si aspettavano. Per la Maginot si tratta di un’occasione importante per provare a tornare a Siena con i 2 punti. Impegno casalingo, invece, per la Simus Monteroni. La formazione di coach Rossi, reduce da 4 ko consecutivi, vuole tornare al successo nel match di domenica sera (palla a due ore 20.30) contro la Synergy Valdarno. Nelle file senesi tra l’altro potrebbe esserci una sorpresa sotto l’albero, ovvero il clamoroso ritorno in campo di Simone Lenardon, situazione sulla quale sia società che giocatore stanno seriamente riflettendo. Il programma di giornata si chiude domenica sera alle 21 con la sfida del Bernino tra Nesi Group Poggibonsi e Laurenziana.