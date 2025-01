Basket DR1. Asciano si prende il derbyssimo. Maginot battuta

La Advinser Asciano si aggiudica il derby senese della prima giornata di ritorno del girone B di Divisione Regionale 1. La compagine delle crete fa valere il proprio maggior tasso tecnico imponendosi sulla Parmolaia Maginot per 65-81 (Maginot: Bianciardi 8, Giovenali, Falchi 13, Bartelloni 13, Iannoni 2, Caldarelli 4, Bicchi 3, Liotta, Vegni 3, Cini 10, Chellini 5, Morelli 4).

Parte subito forte la squadra ospite, rinforzata per l’occasione dall’innesto del classe 2004 Lorenzoni reduce da un lungo stop per infortunio, che nel primo periodo segna tanto e allunga sul 15-24. Nel secondo quarto la Maginot prova a rimanere attaccata alla Advinser. I giovani di Locatelli tengono botta e si portano all’intervallo lungo sotto di 7 lunghezze sul 30-37.

Nella terza frazione la formazione delle crete allunga ancora: Falcai e soci giocano bene portandosi sul 45-57 all’ultimo intervallo e conducono in porto grazie ad un ottimo ultimo quarto una vittoria molto preziosa. Con questo successo la Advinser consolida la terza posizione in classifica mentre i senesi rimangono ancora a secco di vittorie nel 2025 rimanendo invischiati nelle posizioni di fondo classifica in piena zona retrocessione.