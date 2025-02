Basket DR1. La Nesi Poggibonsi sogna il colpaccio in casa dell’indiscussa capolista Certaldo. Derby senese tra Asciano e Valdelsa

Nella seconda giornata di ritorno del girone B di divisione regionale uno spicca il derby della Val d’Elsa tra Virtus Certaldo e Paolo Nesi tappezzerie Poggibonsi. Questa sera alle 21,15 sul parquet del palazzetto di Certaldo la capolista imbattuta di coach Crocetti affronta i giallorossi di Franceschini. Fin qui Certaldo è stato un autentico rullo compressore vincendo sedici partite su sedici in campionato oltre a tutte le sfide di coppa Toscana, mantenendo una imbattibilità stagionale che dura da ormai cinque mesi. Poggibonsi si trova comunque in un buon momento di forma e nelle ultime settimane ha inanellato una serie di buoni risultati confermandosi in piena lotta per un posto nei play-off.

Nel programma della giornata odierna è presente un altro derby importante: domani pomeriggio alle 18.30 si gioca al palaGrandi di Asciano la sfida tra i padroni di casa della Advinser e il Valdelsa Basket. Asciano, che è sicuramente una delle migliori squadre del girone, attualmente terza in classifica a soli due punti di distacco dalla seconda della classe ValBisenzio vuole proseguire nel suo percorso più che positivo. Valdelsa, che nel turno precedenti aveva praticamente vinto contro Certaldo (più undici a pochi minuti dalla fine) vuole provare a cogliere un successo importante in ottica play-off.

Punti importanti in chiave post season sono in palio anche a Monteroni dove domani sera alle 20,30 la compagine locale allenata da coach Rossi affronta la Gea Grosseto. La Simus, attualmente decima in classifica con sedici punti all’attivo, deve riscattare il k.o. della settimana scorsa a Poggibonsi e può farlo contro una Gea che nell’ultimo periodo sta trovando la quadratura del cerchio dopo una partenza a rilento. I biancorossi grossetani guidano il gruppo delle formazioni a quota diciotto punti al quarto posto in classifica ma possono vantare solamente due lunghezze di vantaggio sulla formazione della Val d’Arbia.

Trasferta in terra fiorentina per la Parmolaia Maginot. La compagine di coach Locatelli va in scena domani pomeriggio alle 18 sul parquet della Sestese. I virtussini, ultimi in classifica insieme a Campi Bisenzio con soli quattro punti all’attivo e attardati di due lunghezze sulla terz’ultima (Jokers Legnaia), devono iniziare a vincere per cercare di togliersi dalle zone basse della classifica e sono chiamati ad una netta inversione di tendenza in questo girone di ritorno.