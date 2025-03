Basket DR1. La Nesi Poggibonsi passa al PalaPerucatti. Maginot sconfitta

Nel derby della nona di ritorno di Divisione Regionale uno la Paolo Nesi Poggibonsi si impone 61-79 al PalaPerucatti contro la Parmolaia Maginot. Nel primo periodo la partita è molto equilibrata con la Maginot che nonostante qualche libero sbagliato di troppo riesce a condurre per lunghi tratti.

I senesi trovano il +5 a inizio secondo quarto, ma Poggibonsi si mette in moto e piazza un bel parziale che ribalta inerzia e punteggio: a fine primo tempo gli ospiti conducono 29-40. All’inizio del terzo parziale la Parmolaia prova ad accorciare tornando sul -6 (43-49), ma usciti dal time out i valdelsani ritrovano il vantaggio in doppia cifra portandosi nuovamente sul +11. Nel finale di quarto la Paolo Nesi allunga ancora chiudendo la terza frazione sul 51-68. Il vantaggio esterno rimane pressoché invariato nell’ultima e decisiva frazione di gioco. I senesi provano a non mollare, ma Poggibonsi conduce in porto la gara senza affanno ottenendo una vittoria preziosa.

Oggi pomeriggio alle 17,15 al PalaPerucatti si disputerà il big match tra le prime della classe: di fronte la seconda in classifica Asciano e la capolista Certaldo. Rinviata invece a data da destinarli a causa dell’alluvione che ha colpito la zona del fiorentino la gara tra Sestese e Simus Monteroni.