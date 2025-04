Basket DR1. La Simus Monteroni centra i play-off. Valdesa sconfitto

La penultima giornata del girone B del campionato di Divisione Regionale 1 ha emesso dei verdetti importanti: su tutti la conquista matematica dei play-off per la Simus Monteroni che grazie al successo nel derby sul parquet del Valdelsa Basket stacca il pass per la post season. È 65-75 (Monteroni: Banchero 20, Bovo 22, Lenardon 8, Perinti, Starnini, Muzzi 2, Santini 14, Manetti 4, Piattelli ne, Tognazzi 6, Spaggiari) il punteggio finale del match che ha visto prevalere la formazione di coach Rossi. Per il Valdelsa di Lanza invece è adesso molto complicato l’accesso ai play-off che passa necessariamente dai risultati negativi delle altre contendenti all’ultimo posto utile nell’ultima giornata di campionato.

Successo che sa di play-off anche per la Paolo Nesi tappezzerie Poggibonsi. La formazione giallorossa allenata da coach Franceschini batte Calenzano 81-61 avvicinandosi al traguardo. Partita che i padroni di casa hanno sempre condotto portandola a casa con un risultato netto e senza discussioni.

Successo esterno per la Advinser Asciano. La formazione biancoazzurra allenata da coach Totaro, già sicura della seconda posizione nella griglia play-off, spugna il difficile parquet del Galli San Giovanni Valdarno con il punteggio finale di 65-68 (Losigo R., Losigo L. 5, Gazzei 5, Becatti, Falcai 14, Falchi L. 10, Carapelli 3, Chierchini 7, Falchi R. 14, Lorenzoni 10, De Marco). Il team delle crete aspetta adesso di conoscere l’avversaria dei play-off che uscirà dall’ultimo turno di stagione regolare, previsto per la prossima settimana.

Il programma di giornata si chiude martedì 22 con la sfida tra Jokers Legnaia e Parmolaia Maginot. I giovani virtussini, già matematicamente retrocessi in DR2, scendono in campo a Firenze (palla a 2 alle 21.30) per onorare il campionato fino al termine.