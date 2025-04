Basket - "DR1" maschile Libertas a Cerreto Guidi. Piochi: "Vogliamo il miglior piazzamento"

Nella dodicesima giornata di regular season la Libertas scenderà sul parquet di Cerreto Guidi per affrontare la Cerretese, domani, alle 21. I biancorossi, ormai certi di entrare nei play-off, forti del quarto posto in classifica, si apprestano a giocare questa partita con l’obiettivo di continuare a portare a casa punti e prestazioni importanti.

"Andremo ad affrontare – ha spiegato Piochi – una partita molto difficile in trasferta e su un parquet molto ostico. I nostri avversari occupano il settimo posto in classifica e sono un roster che gioca molto intensamente ed aggressivamente in difesa, con giocatori di talento importanti in attacco e prevalentemente sugli esterni; ma anche sugli interni sono molto temibili. Dovremo essere bravi a giocare con l’ottima intensità che sappiamo di avere e con un’attenzione difensiva importante".

"Fondamentale – aggiunge il coach – sarà giocare su tutti i lati del rettangolo, mettendo in pratica tutto quello che abbiamo fatto vedere nelle ultime gare, continuando a giocare bene in attacco e a giocare coralmente. Sarà una sfida molto importante per noi, perché mancano quattro partite e la griglia play-off è ancora tutta da decidere. Per questo cercheremo di dare il massimo come sempre".

La sfida tra la Cerretese e la Libertas sarà diretta da Francesco Tabarin di Pistoia e da Omar Ciabattini di Terranuova Bracciolini.

Al. Lomb.