Basket - "DR1" maschile. Libertas vince allo sprint

Libertas

72

Cerretese

71

LIBERTAS: Giusti 9, Mattei, Rivi 1, Lorenzi 15, Fracassini ne, Bonfanti 1, Guidi 24, Marini 13, Donati 9, Brunelli ne. All.: Piochi.

CERRETESE: Ticciati 13, Desideri 10, Bellicci 17, Masoni 10, Barbetta 9, Marini 4, Braico, Camicciottoli 3, Martelli 3, Kamol. All.: Brotini.

Arbitri: Collina di Montemurlo e Borgioli di Massa.

Note: parziali 8-20, 37-40, 61-53.

LUCCA - Bella vittoria della Libertas al "Palatagliate". Nonostante diverse assenze riesce a conquistare due punti importanti. I biancorossi non partono bene e la Cerretese prova subito ad approfittarne, chiudendo avanti per 8-20. Nel secondo quarto i ragazzi di Piochi cercano di riportarsi sotto e si val al riposo con la Libertas staccata di soli tre punti. Nel terzo i padroni di casa rientrano meglio e riescono a mettere a segno canestri importanti che consentono il soprasso. Nell’ultimo si gioca punto a punto, ma i biancorossi riescono a gestire il vantaggio e portare a casa questa vittoria importantissima. Un successo voluto ed ottenuto da tutto il roster, che fino alla fine ci ha creduto. Due punti importantissimi per il morale, ma soprattutto per la classifica.

Alessia Lombardi