Basket - "DR1" maschile. Libertas prova l’allungo

Ultima gara del girone d’andata per la Libertas che, domani, alle 18.45, ospita, al "Palatagliate", Invictus Livorno. Un match sulla carta molto facile per i biancorossi che arrivano dalla vittoria di misura, sempre in casa, contro la Cerretese, al termine di un match molto sofferto, ma portato in fondo dai ragazzi di Piochi.

Contro Livorno, sarà una gara da non sottovalutare, visto che i labronici si trovano all’ultimo posto in classifica con 4 punti, frutto di solo due vittorie; ma, nell’ultima gara, hanno costretto l’altra lucchese, Skywalkers, a due tempi supplementari perché gli amaranto ottenessero una vittoria: a dimostrazione che il roster di Malandra lotta fino alla fine, cercando di mettere in difficoltà gli avversari, pur essendo in fondo alla classifica. La Libertas vuole continuare la sua marcia e consolidare la posizione di classifica che la vede, attualmente, al sesto posto, con 14 punti.

Da non dimenticare che questo 2024, per la società del presidente Bruno Paoli, ha visto proprio la prima squadra, nella scorsa stagione, conquistare la vittoria finale della regular season di Divisione regionale "1", al termine di un torneo esaltante e giocarsi, poi, il tutto per tutto nella fase finale. Ma, tornando alla gara di domani, Piochi ed i suoi ragazzi hanno cercato di prepararla nel migliore dei modi, per trovare sotto l’albero il regalo più prezioso: i due punti.

"Non ci deve ingannare – ha spiegato Piochi – la posizione di classifica che occupa Invictus che è un team Under 19 e gioca con ritmi alti, mettendo tanta intensità e fisicità, sia in difesa che in attacco. Dovremo essere bravi noi ad imporre i ritmi giusti, perché sarà molto importante portare a casa questa vittoria per finire nel migliore dei modi quest’ anno. Ci servirà anche per caricarci in vista della prossima partita contro Pescia, la prima del 2025".

La gara di domani sera sarà diretta da Andrea Panelli e Samuela Sbaragli di Casole Val d’Elsa.

Alessia Lombardi