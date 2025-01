Basket - "DR1" maschile Skywalkers corsaro. Regalo a Merciadri che lascia, arriva Lupori

Castelfranco Frogs 72

SkyWalkers 79

CASTELFRANCO FROGS: Conti 11, Mancini 10, Masotti 10, Giusti 10, Toni 8, Pinzani 8, Giungato 7, Casini 6, Fiorenza 2, Castellacci 0. All.: Camiciottoli.

SKYWALKERS: Cattani 27, Crippa 5, Catelli 1, Manfredini 8, R. Sodini 6, Lombardi 14, Bianchini 10, Gianni 4, D. Sodini 2, Petri, Simonetti, Benedetti. All.: Merciadri.

Arbitri: Borgioli di Massa, Chirico di Firenze.

Note: parziali 13-22, 28-33, 49-51.

CASTELFRANCO DI SOTTO - Vittoria importante in chiave play-off per lo Sky. I ragazzi di Merciadri partono bene e già nel primo quarto si portano avanti, chiudendo sul 13-22. Nel secondo quarto gli amaranto riescono a gestire il vantaggio, anche se i padroni di casa provano a riportarsi sotto. Al rientro dagli spogliatoi, dopo l’intervallo lungo, si gioca con diversi capovolgimenti di fronte e con i due roster che si affrontano giocando punto a punto, ma è lo Skywalkers che riesce a rimanere avanti. Nell’ultimo quarto i ragazzi di Merciadri, grazie ad una bella prestazione, riescono a gestire gli avversari e a portare a casa questi punti importanti su un parquet molto difficile.

"Abbiamo giocato – ha spiegato Merciadri – una superpartita contro una squadra tosta che in casa fa tanti punti. Una gara che aveva una doppia valenza per la classifica e per la prestazione. Tanti ragazzi non erano al meglio, ma hanno fatto una grande gara su un parquet difficile. Per me è stata l’ultima, perché parto per un dottorato e la panchina sarà affidata a Lupori un coach molto preparato che stimo tantissimo".

Al. Lomb.