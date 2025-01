Basket - "Dr1" maschile Skywalkers s’impone. Merciadri: "Bella reazione, successo importante"

SkyWalkers 57

CMB Carrara 55

SKYWALKERS: Cattani 17, Crippa 4, Manfredini 8, Rinaldi 4, R. Sodini 6, D. Sodini 2, Gianni 2, Bianchini, Allegrini 2, Lombardi 8, Petri 3. All.: Merciadri.

CMB CARRARA: Campi 20, Teali 11, Suriano Simoncini 11, Orsini 4, Toppetti 4, De Angeli 3, Sessa 2, Argiolas, Tonelli, Mancini, Cucurnia, Antoniotti. All.: Bertieri.

Arbitri: Volpi di Cecina e Cancelli di Livorno.

Note: parziali 16-13, 25-27, 37-42.

LUCCA - Inizia con un successo il 2025 di Skywalkers, al termine di un match molto tirato. Nel primo quarto i ragazzi di Merciadri partono bene, riuscendo a difendere in maniera solida e concedendo agli avversari molto poco. Nel secondo quarto, però, Carrara riesce a portarsi avanti e a chiudere in vantaggio per 25-27. Al rientro dagli spogliatoi, dopo l’intervallo lungo, sono gli ospiti che continuano a mettere a segno canestri importanti ed anche il terzo tempo vede i padroni di casa chiudere sotto. Nell’ultimo quarto c’è una grande reazione di Sky che, grazie ad una bella prestazione corale, riesce a tornare avanti e ad aggiudicarsi questo meritato successo.

"Grazie a questa vittoria – ha commentato Merciadri – siamo balzati al sesto posto, ma la classifica rimane molto corta. E’ un campionato molto equilibrato in cui può succedere di tutto. Ci siamo approcciati molto bene alla gara ed abbiamo fatto vedere un bel gioco solido e propositivo, mettendo a segno canestri importanti. Sono contento, perché è un successo meritato e, adesso, ci concentreremo sulla prossima gara contro Castelfranco Frogs".

Al. Lomb.