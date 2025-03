Basket - "Dr1» maschile. Sosta forzata per Skywalkers. Recupero mercoledì

A causa delle avverse condizioni meteo dei giorni scorsi, che hanno imperversato sulla nostra regione, in particolare nel fiorentino e pistoiese, è stato rinviato il match tra Studio Morandi Wolf e Skywalkers. La gara, in programma al "Palaking" di Pistoia, è stata rinviata alla prossima settimana. Si dovrebbe, infatti, giocare mercoledì la sfida che vedrà di fronte la penultima in classifica e gli amaranto di Lupori che si trovano all’undicesimo posto e stanno cercando di lottare per entrare nei play-off.

Lo Skywalkers ha cercato di preparare questa sfida nel migliore dei modi, perché una vittoria consentirebbe di ottenere la salvezza e di puntare anche a qualcosa di più, ovvero un posto nei play-off, ad inizio di stagione impensabile. I ragazzi di Lupori proveranno a portare a casa questo successo nella nona giornata di campionato.

"Sarà una sfida – ha analizzato Lupori – molto insidiosa, contro una squadra che è a due punti dalla salvezza. Noi vogliamo consolidare la salvezza, dove siamo ad un passo dal conquistarla. Ormai mancano poche partite alla fine del campionato e vogliamo provare a fare qualcosa in più per provare ad entrare nei play-off, obiettivo impensabile ad inizio stagione, ma che, a questo punto, vogliamo provare centrare. Cercheremo di dare il massimo ed i ragazzi si sono impegnati tantissimo durante la settimana e sono sicuro che, nel recupero, proveranno a giocare con grinta e “cattiveria”".

Nei prossimi giorni la federazione dovrebbe rendere nota la data ufficiale del recupero.

Al. Lomb.