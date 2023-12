Basket DR1. Pausa lunga, si riparte il 13 e 14 gennaio. L’Asciano di Totaro è la vera sorpresa. Cus di Bicchi penultimo ma può risalire

Saranno vacanze piuttosto lunghe per le squadre senesi di Divisione Regionale 1. Il campionato, infatti, riprenderà a metà gennaio nel week end del 13 e 14 gennaio quando andrà in scena l’ultimo turno del girone di andata, a quasi un mese dall’ultima giornata disputata che risale al 16 dicembre scorso. Sarà una sosta lunga che permetterà a tutte le formazioni di ricaricare le pile in vista di un 2024 che si annuncia molto intenso. Tracciando un bilancio di questa prima parte di campionato, la squadra che ha sorpreso maggiormente è senza dubbio la Advinser Asciano di coach Totaro che si trova al secondo posto a quota 16 dietro alla capolista Affrico (18). Gli ascianesi hanno disputato fin qui un ottimo campionato al quale è mancata solamente la ciliegina del titolo di campione d’inverno, sfuggita un po’ a sorpresa nel derby pre natalizio contro il Cus. Chi ride è anche la Nesi Tappezzerie Poggibonsi: la squadra di Franceschini ha chiuso il 2023 con la netta vittoria contro la Maginot che ha permesso a Ceccatelli e soci di agguantare la seconda posizione in classifica.

Ottimo campionato, fin qui, anche della Simus Monteroni di coach a Collini che si trova al quinto posto in classifica con 14 punti all’attivo. Pollice in alto anche per la Parmolaia Maginot che si trova al sesto posto a quota 12 in piena zona playoff. Un po’ al di sotto delle aspettative invece il Valdelsa Basket che dopo la finale playoff dello scorso anno in questa stagione sta faticando a trovare la quadra. Colligiani che attualmente si trovano all’ottavo posto a 10 punti e che nella prima del 2024 avranno in panchina un nuovo allenatore, Lanza, al posto del dimissionario Frati. Chiude il drappello delle senesi il Cus di Lorenzo Bicchi. Gli universitari sono penultimi a quota 6 ma hanno dimostrato di poter rendere la vita difficile a tutti. Il rientro di Chiacig potrebbe essere determinante nella corsa salvezza anche se agganciare l’ottavo posto non sarà certo semplice.