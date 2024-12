Basket dr1. Reggiolo a caccia della vittoria perduta

Pallacanestro Reggiolo (10) a caccia della vittoria perduta. Nella gara che apre la terza giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1, la squadra di coach Freddi fa visita alle 21,30 al Medolla (8) e punta a chiudere una striscia negativa che dura ormai da 3 giornate. Neri e compagni hanno vinto in una sola delle 5 gare finora disputate lontano dal PalaMagnani ma sono chiamati a gettare il cuore oltre l’ostacolo, anche perché la classifica – eccezion fatta per le prime posizioni – è molto equilibrata e bastano un paio di risultati, in un senso o in un altro, per cambiare il corso degli eventi. Medolla, di contro, arriva dalla vittoria con Castelfranco e punta sul playmaker Mattioli (15,7 punti di media), il cannoniere più prolifico dei suoi insieme a Guagliumi (10,2) e Truzzi (10,1).

Domani due match: alle 20,30 il Basketreggio (8) fa visita al Magik Parma (8), mentre mezz’ora più tardi la Pallacanestro Correggio (8) riceve il Basket Jolly (16), terzo della classe.