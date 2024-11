Basket DR1: Reggiolo sbanca Correggio alla fine di un match al cardiopalma. Jolly, terza vittoria consecutiva

Terza vittoria consecutiva per il Basket Jolly (10), che si impone 67-64 nel turno infrasettimanale regolando 67-64 il Mo.Ba Modena (8). Una gara, quella disputata in via Primo Maggio, che valeva il secondo posto in classifica alle spalle dell’imprendibile Piacenza, unica squadra ancora a punteggio pieno dopo 7 turni, e che i cittadini hanno il merito di vincere in volata, dopo aver condotto saldamente nelle due frazioni centrali, rintuzzando la rimonta ospite che aveva portato il Mo.Ba dal -17 al -1: sugli scudi Ilari, autore di 16 punti, mentre si fermano a 13 sia Bovio che Marino.

Il derby reggiano è appannaggio della Pallacanestro Reggiolo (6), che sbanca in un match al cardiopalma il PalaPietri di Correggio (4), infliggendo una sconfitta che fa male ai padroni di casa: è il solito Neri, autore di 21 punti, a guidare il quintetto di coach Freddi, che dopo aver guidato la contesa di ben 14 lunghezze all’intervallo, viene superato dai padroni di casa, prima di riprendersi e di festeggiare 80-79. Stop in volata anche per il Basketreggio (2), che sul campo della Vis Persiceto (10) coglie il terzo kappao di fila col punteggio di 62-59: inutili i 20 punti di Minardi, in doppia cifra Lasagni (14) e Brogio (13).

Stasera si torna in campo: alle 21 il Basketreggio riceve Medolla (2) nella sfida di coda, alle 21,15 il Jolly fa visita alla battistrada Piacenza (14) e Reggiolo ospita Anzola (4).